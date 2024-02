Taakstraf van 120 uur geëist tegen masturberende cosmetische arts

Het OM heeft donderdag een taakstraf van 120 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden geëist tegen een cosmetisch arts, werkzaam in Gelderland, die masturbeerde tijdens een videoconsult met een vrouwelijke patiënte.

Geslachtsdeel getoond aan vrouw

'Tijdens het videoconsult, in mei 2022, dat ging over complicaties na een behandeling van de vrouw, toonde verdachte zijn geslachtsdeel', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Gefilmd

De vrouw schrok en beëindigde het gesprek. Toen de arts opnieuw belde, merkte de vrouw dat hij zich aan het aftrekken was. Zij heeft dit met een andere telefoon gefilmd en vervolgens aangifte gedaan. Het incident heeft grote impact heeft gehad op de aangeefster', aldus het OM.

'Vertrouwen beschaamd'

De officier van justitie refereerde in haar requisitoir aan het vertrouwen dat door verdachte beschaamd is: 'Tussen verdachte en aangeefster was sprake van een vertrouwens- en afhankelijkheidsrelatie. Aangeefster maakte zich zorgen over de complicaties na haar operatie. Zij bevond zich in een kwetsbare positie. In die toestand heeft verdachte haar onverhoeds en op stuitende wijze geconfronteerd met seksueel overschrijdend en totaal ongepast gedrag. De vrouw was gedwongen om zijn handelingen te zien en te dulden. Verdachte heeft daarbij alleen maar oog gehad voor de bevrediging van zijn lusten'.

Opname bekeken

De verdachte ontkent stellig dat hij zich aftrok. Echter, politie en Openbaar Ministerie hebben na het bekijken en beluisteren van de opname vastgesteld dat dit wel degelijk het geval was. 'Daarover bestaat geen enkele onduidelijkheid', aldus de officier van justitie. 'Wat deze arts heeft gedaan is zeer kwalijk en in strijd met de maatschappelijke normen, waaronder die van de eerbaarheid.'