Brand manege in Drentse Schoonloo

Op een manege in Schoonloo is vrijdagmiddag rond 12.00 uur brand uitgebroken.

Meerdere korpsen ingezet

De dikke rookwolken waren al van verre waarneembaar. Meerdere brandweerkorpsen uit Borger, Schoonoord, Westerbork en de hoogwerker uit Assen kwamen ter plekke om de brand te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

Gat in dak

In het dak ban de stal zit een gapend gat. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe zijn er geen gevaarlijke stoffen vrij gekomen. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. De paarden konden tijdig uit het pand worden gehaald. Het verkeer op de N376 werd tijdelijk over één rijstrook gestuurd.