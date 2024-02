Landmeetkundige meting rondom het tramtracé Utrecht met drone met camera

Luchtfoto's

'Hiermee krijgt de provincie een goed 3D model en zeer gedetailleerde luchtfoto's van het tramtracé. Afhankelijk van de weerverwachting zal de drone in de week van 19 februari tot en met 8 maart vliegen', zo laat de provincie dinsdag weten.

Drone met camera

Bij de meting maakt het bedrijf Eyefly B.V. gebruik van een drone met camera. Op deze manier kan de geografische informatie in 3D (hoogte en positie) worden vastgelegd.

Landmeetkundige meting

Het kan gebeuren dat de drone zich ten tijde van de meting in de buurt van een woning komt. Belangrijk om te weten is dat de drone zich uitsluitend richt op het in te meten gebied en nadrukkelijk niet op eigendommen of andere gevoelige informatie. Alleen de gegevens die relevant zijn voor de landmeetkundige meting wordt gedeeld met de provincie. Mochten er onverhoopt beelden zijn waarop bijvoorbeeld eigendommen of persoonsgegevens zichtbaar zijn, dan zullen wij deze beelden verwijderen of onherkenbaar maken.

Hoe herkent u de medewerkers van Eyefly B.V.

De medewerkers van Eyefly B.V. die met de drones vliegen, dragen herkenbare bedrijfskleding en hebben een kopie van een toestemmingsbrief van de provincie in hun bezit. In deze brief staat onder meer dat Eyefly B.V. een gecertificeerd bedrijf is die vergunning heeft om met drones te vliegen.