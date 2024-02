Man (59) aangehouden voor betrokkenheid verdwijning Yildiz Kayali

Vermissing 42-jarige Yildiz Kayali

'De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van een 42-jarige vrouw. Haar naam is Yildiz Kayali', zo meldt de politie donderdag.

Yildiz Kayali

Het onderzoek in- en rondom een woning aan de Von Weberstraat in Zevenaar in verband met de urgente vermissing van een 42-jarige vrouw is nog steeds in volle gang. Naast sporenonderzoek in de woning, inzet van speciale diensthonden, is onder andere een buurtonderzoek gehouden.

Misdrijf

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt diverse scenario’s van wat er met de 42-jarige vrouw gebeurd kan zijn sinds 29 december 2023. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De hekken bij de woning aan de Von Weberstraat blijven gedurende het onderzoek staan.