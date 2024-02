Nieuwe radar voor artillerie en luchtverdediging

Gedemonstreerd

'De zogenoemde GM 200 Multi Missie Radar Compact (GM 200 MM/C) is donderdag gedemonstreerd. Die actie nam het Vuursteuncommando van de landmacht voor zijn rekening', zo meldt het ministerie van Defensie. Dat gebeurde op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde. De radar is gepresenteerd door Defensie en het technologiebedrijf Thales uit Hengelo.

Flexibel

'De GM 200 MM/C is een van de flexibelste radarsystemen van dit moment. Nederland schaft er minimaal 9 aan. Hiervan gaan er 6 naar het Vuursteuncommando en 3 naar het Grondgebonden Luchtverdedigingscommando', aldus Defensie. De radarsystemen zouden eind volgend jaar allemaal operationeel moeten zijn.

Eerder reageren op dreiging

Na enkele aanpassingen beschikt het Vuursteuncommando medio dit jaar over het eerste radarsysteem. De eerste militaire gebruikers hebben hun opleiding bij Thales al achter de rug. De radar stelt de Koninklijke Landmacht in staat om eerder en sneller op dreiging te reageren.

Samenwerking

Bijzonder is dat de radar is ontwikkeld door samenwerking tussen de gebruiker, de Koninklijke Landmacht en Thales Nederland. Doel daarvan was een systeem te produceren dat voldoet aan alle huidige operationele eisen. Daarnaast moet het adequaat reageren op actuele dreigingen.

Mobiliteit

Het systeem kent een aantal bijzonderheden. De radar kan binnen een minuut operationeel zijn en doelen opsporen tot circa 300 kilometer. De GM 200 MM/c is op een vaste locatie te plaatsen of op een truck zoals de Scania Gryphus. Die hoge mobiliteit tussen de momenten van zenden met de radar is een belangrijke bescherming tegen vijandelijk vuur.

Luchtruim

Ook is de GM 200 MM/c Multi Missie Radar in staat om verschillende doelen gelijktijdig te detecteren, te volgen en te classificeren. Door de lange ‘time-on-target’ heeft de gebruiker de gelegenheid meer informatie in te winnen over de mogelijke dreiging. Denk aan vijandelijk vuur van mortieren en raketten, maar ook aan vliegtuigen, drones en helikopters. De radar is daarmee uitzonderlijk geschikt om het luchtruim te bewaken en lanceerlocaties te traceren. Een volgende stap is om de radar te verbinden met de artilleriesystemen en grondgebonden luchtverdediging. Zo zijn eventuele dreigingen te neutraliseren.

Internationaal

Dankzij een intensieve samenwerking van Thales en de landmacht is de radar op maat gemaakt voor het militair landoptreden. Ook na levering aan Nederland blijft de radar een gezamenlijk project. Zo zijn specialisten van Thales als reservist oproepbaar voor inzet van de radar.

Netwerk

Daarnaast werken Defensie en Thales nauw samen om een gebruiksnetwerk op te bouwen met Europese- en NAVO-bondgenoten. Dit om de onderlinge samenwerking te versterken. Drie landen hebben zich inmiddels aangesloten bij dit netwerk. Na Nederland hebben ook Denemarken, Litouwen en Noorwegen de radar besteld. Daarnaast is er volgens Thales interesse ‘vanuit een groot aantal (Europese) NAVO-lidstaten’.