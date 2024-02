Ringweg in Best dicht door gekantelde vrachtwagen

De Ringweg, tussen Erica en de op- en afrit van de snelweg A58 bij Best is maandagmiddag afgesloten wegens een gekantelde vrachtwagen.

Gekanteld

Een containerwagen geladen met afval kantelde. De weg is volledig dicht evenals de afrit van de snelweg in de rijrichting van Eindhoven naar Tilburg. Er raakte voor zover ons bekend niemand gewond.

Afval overladen

Momenteel is men bezig het afval over te laden in een andere containerbak. Een bergingsbedrijf treft al voorbereidingen om de combinatie weer op zijn wielen te zetten. Over de oorzaak is niets bekend.