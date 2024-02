Twee doden en twee gewonden na vallen stalen brugdeel in Lochem

Woensdagochtend heeft even na 11.00 uur bij de bouw van een brug over het kanaal aan de Goorseweg in het Gelderse Lochem, een ongeval voorgedaan bij het inhijsen van een groot stalen brugdeel.

Twee doden

'Bij het ongeval zijn twee bouwvakkers om het leven gekomen', zo meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland woensdag.

Twee gewonden

Bij het ongeval raakten ook twee personen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Brugdeel valt naar beneden

Bij het hijsen van het grote stalen brugdeel ging het fout. Het gevaarte viel mogelijk door het breken van een bevestiging plotseling naar beneden. Op de bouwplaats waren op het moment van het ongeval veel personen aanwezig die het hebben zien gebeuren. Zij worden opgevangen in een naastgelegen bedrijf. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

Na het ongeval kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse waaronder diverse ambulances en een traumahelikopter. Ook de brandweer kwam met verschillende eenheden naar de rampplek.

Bergen dodelijke slachtoffers

Een dode is reeds geborgen. Op dit moment moet het andere dodelijke slachtoffer nog worden geborgen. Hiervoor is samen met een specialistisch team van USARNL een plan gemaakt.

Reddingsgroep

'We zijn met een reddingsgroep en enkele specialisten onderweg naar Lochem om in overleg met de lokale hulpdiensten te bekijken of we daar bijstand kunnen verlenen', aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Reactie Premier Rutte

Minister-president Mark Rutte heeft op X zijn medeleven betoond aan de slachtoffers en nabestaanden. 'Tragische berichten over heftig ongeval in Lochem waar na het instorten van een deel van een brug twee dodelijke slachtoffers en twee gewonden zijn te betreuren. Ik wens de nabestaanden en alle betrokkenen veel sterkte toe', aldus Rutte in zijn tweet.