Vrachtauto te water bij Drentse Nieuweroord

Melding ingetrokken

De melding voor de brandweer Hoogeveen en waterongevallenteam uit Emmen werd al snel weer ingetrokken nadat duidelijk was dat de chauffeur op eigen kracht de vrachtwagen had kunnen verlaten.

Eerst berm geraakt

De bestuurder van de vrachtwagen raakte eerst in de berm en kwam vervolgens terecht in het water. Chauffeur van de vrachtwagen is door ambulancemedewerkers in de ambulance gecontroleerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.