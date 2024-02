Nieuwe arrestaties na rellen in Den Haag

In het onderzoek naar de rellen bij zalencentrum Opera in Den Haag heeft de politie op woensdag 21 februari nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man uit Utrecht en een 23-jarige man uit Den Haag.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 48-jarige man uit Utrecht van openlijke geweldpleging en opruiing. De man zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden kan het Openbaar Ministerie ook nog niet meer inhoudelijke informatie geven over de zaak.

Opruiend filmpje

De 23-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van opruiing tot geweldpleging. Hij was een aantal dagen voorafgaand aan het incident te zien op een online video, waarin hij samen met anderen opriep om geweld te gebruiken rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in het zalencentrum. Eerder hield de politie voor hetzelfde feit een man uit Rotterdam aan, die nog altijd vast zit.

Stand van het onderzoek

Het onderzoek naar de geweldsexplosie is nog steeds in volle gang. Een Team Grootschalige Opsporing van de politie onder leiding van een officier van justitie richt zich op de identificatie van relschoppers, maar ook op wat eraan vooraf is gegaan. Inmiddels zijn er in het onderzoek in totaal 16 personen opgepakt.

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn in totaal 12 verdachten voorgeleid. Het gaat om mannen tussen de 19 en 36 jaar, afkomstig uit Rotterdam, Rosmalen, Maastricht, Amsterdam, De Goorn, Apeldoorn, Cuijk, Rijkevoort en Nijmegen. Het Openbaar Ministerie verdenkt 11 mannen van openlijke geweldpleging en één verdachte van opruiing tot openlijke geweldpleging. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Het Openbaar Ministerie heeft twee verdachten van openlijk geweld op vrije voeten gesteld, zij blijven wel verdachten.

Over het voorarrest van de 48-jarige man uit Utrecht en de 23-jarige man uit Den Haag wordt later beslist.