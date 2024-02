Defensie staat stil bij 2 jaar oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is vandaag het derde jaar ingegaan. Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen het buurland binnen. Een einde aan deze illegale invasie is nog altijd niet in zicht. Mede door de steun van internationale partners kan Oekraïne zich blijven verdedigen. Nederland draagt hier vanaf het begin aan bij. Niet alleen met materieel en trainingen, maar ook met forensische opsporingsteams die onderzoek doen naar mogelijke oorlogsmisdrijven. Als blijk van de Nederlandse vastberadenheid Oekraïne te blijven steunen, wappert vandaag boven alle ministeries de vlag van Oekraïne, zo ook boven het ministerie van Defensie.

Zoals minister Kajsa Ollongren gisteren aan de Tweede Kamer meldde, heeft Nederland inmiddels voor ruim 2,8 miljard euro aan militaire goederen geleverd. En dat is niet voor niets. De gevolgen van een Russische overwinning laten zich namelijk raden. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim vatte dat gisteren al samen. Als de strijd zich verplaatst van de voorpagina’s naar onze voordeur, dan moeten we volgens de hoogste militair voorbereid, verenigd en veerkrachtig zijn.

De Nederlandse steun aan de Oekraïense strijdkrachten is groot, bijvoorbeeld bij het trainen en opleiden van Oekraïense collega’s. Nederlandse militairen hebben inmiddels bijgedragen aan 24 verschillende opleidingstrajecten. Denk aan basistrainingen via Operatie Interflex, maar ook aan de marinierstraining in het Verenigd Koninkrijk.

Training op Zr.Ms. Makkum

In de afgelopen periode zijn 13 Oekraïense militairen getraind om te kunnen opereren met een mijnenjager. Aan boord van Zr.Ms. Makkum leerden zij tal van kneepjes van het vak. De taal is een barrière, maar met hulp van tolken komen de militairen een eind. De Oekraïners hebben inmiddels alle veiligheidsprocedures leren kennen en zijn enthousiast en leergierig. Precies die instelling is nodig om zelf met de mijnenjagers aan de slag te gaan. Nederland doneert op termijn 2 van de eigen mijnenjagers. Tot het zover is, volgen in de komende maanden nog tal van opleidingen.

Opleiden tankbemanningen

In Duitsland dragen Nederlandse militairen bij aan het opleiden van Oekraïense tankbemanningen. Zij geven lessen in techniek en tactiek op de Leopard 1a5, een oudgediende. Nederland doneerde met Denemarken en Duitsland minimaal 100 exemplaren. 6 weken lang, 6 dagen per week, minstens 12 uur per dag zijn de Nederlandse trainers in touw. De Oekraïners volgen de training ieder in hun eigen bemanningsrol: als commandant, schutter, chauffeur of lader.