Auto vliegt spontaan in brand tijdens rijden in Heeswijk-Dinther

Op de Hulsakkerweg in Heeswijk-Dinther is dinsdagavond rond 21.00 uur een auto spontaan gaan branden tijdens het rijden.

Inzittenden ongedeerd

De inzittenden bleven ongedeerd, de auto werd aan de kant van de weg tot stilstand gebracht. De toegesnelde brandweer doofde de vlammen. Een gealarmeerde watertankwagen met extra bluswater kwam nog ter plaatse maar is niet meer ingezet.

Weg afgezet

De weg is tijdens de bluswerkzaamheden in beide richtingen volledig afgezet. De politie zorgde voor deze afzetting. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.