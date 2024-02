Steeds meer mensen hebben een bril of contactlenzen nodig

Steeds meer mensen dragen een bril of contactlenzen: maar liefst 6 op de 10 Nederlanders. Het is zelfs zeldzaam om een 75-plusser zonder hulpmiddel om te zien tegen te komen: maar liefst 95% van de ouderen draagt een bril. Dit is meer dan ooit. Ook dragen steeds meer mensen contactlenzen. Waar wordt deze groei door veroorzaakt?

Het gebruik van brillen en contactlenzen neemt toe

Volgens het CBS gebruikte 62 procent van de Nederlanders van 4 jaar of ouder in 2022 een bril als hulpmiddel om te zien. In 1995 was dit nog maar 51 procent van de bevolking en in 1985 had zelfs maar 48 procent van de Nederlandse bevolking een bril of contactlenzen. Hoe komt het dat dit aantal zo fors toeneemt?

Deze toename wijt het CBS voornamelijk aan de veroudering van de bevolking. Ons gezichtsvermogen neemt af naarmate we ouder worden. Het gebruik van een leesbril (of in zeldzame gevallen contactlenzen voor dichtbij) neemt dan ook vooral sterk toe bij mensen vanaf 40 jaar.

Contactlenzen worden steeds populairder

Het dragen van contactlenzen wordt steeds populairder. Waar in 1985 nog maar 4 procent van de Nederlanders contactlenzen droeg, is dat nu 12 procent. Nederland staat daarmee zelfs in de top 3 van lenzendragers in Europa. Opmerkelijk is wel dat in andere landen vooral daglenzen populair zijn, terwijl de meeste Nederlanders kiezen voor maandlenzen.

Waarschijnlijk zien steeds meer mensen de voordelen van contactlenzen. Zo bieden contactlenzen meer vrijheid. In tegenstelling tot een bril draaien lenzen namelijk mee met je oogbewegingen. Ook voel je de lenzen vaak niet zitten én lenzen beslaan niet, zoals bij brillen wel vaak gebeurt als je een warmere ruimte binnengaat.

Steeds meer contactlenzen op de markt

Omdat contactlenzen zo populair zijn, komen er ook steeds meer soorten op de markt. Van daglenzen en maandlenzen tot nachtlenzen en zelfs kleurlenzen. Ogen zijn allemaal verschillend, dus er zijn verschillende lenzen die geschikt zijn voor verschillende soorten ogen. Het is belangrijk om je ogen regelmatig door een specialist te laten controleren zodat je de juiste lenzen draagt.

Ook het online aanbod aan contactlenzen wordt steeds groter. Met het voorschrift van je specialist kun je je lenzen online bestellen. Je vindt er alle soorten en merken contactlenzen die bij opticiens te koop zijn. Een voorbeeld is Europa’s grootste online lenzenwinkel Vision Direct. De webwinkel is in 1985 opgericht door opticiens en bij vragen over contactlenzen en oogverzorging kun je contact opnemen met hun eigen opticien. Een veilig en voordelig alternatief voor de fysieke opticien.