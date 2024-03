FNV: Explosiegevaar lachgascilinders vereist direct ingrijpen politiek

Vakbond FNV en werknemers in afvalenergiecentrales slaan alarm over de groeiende veiligheidsproblemen met lachgascilinders. Deze cilinders vormen een ernstig explosiegevaar binnen afvalenergiecentrales en tijdens de inzameling en opslag. In een brief aan de Tweede Kamer en de staatsecretaris vraagt de vakbond om onmiddellijke actie.