Meer dan acht ton van de weg gehaald

Afgelopen week zijn er door Dienst Infra van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties diverse voertuigen gecontroleerd op de hoofdinfrastructuur gericht op de criminaliteitsbestrijding . In vier zaken is voor ruim 850.000 euro aan contanten inbeslaggenomen.

Ook heeft er in een zaak een doorzoeking in Rotterdam plaatsgevonden waarbij onder andere een vuurwapen in beslag is genomen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden tussen de 22 en 46 jaar oud.