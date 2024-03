Verwaarloosde dieren en kadavers aangetroffen

Op 27 februari werden er bij een vakantiewoning op de Meinweg in Herkenbosch twee honden en veertig verwaarloosde katten in beslag genomen. Daarnaast troffen collega’s 28 kadavers van katten aan. Een 61-jarige man en een 63-jarige vrouw uit Geleen zijn aangehouden.

Het duo kreeg eerder al een houdverbod voor honden opgelegd. Naar aanleiding van dit verbod vond er een hercontrole plaats. Bij deze controle bleek de vakantiewoning zwaar vervuild te zijn en al snel werd duidelijk dat er ondanks het houdverbod toch honden en andere dieren aanwezig waren, met onvoldoende voldoende water en voer. Hierop werden ter plaatse de twee personen aangehouden. Zij zijn een dag later in vrijheid gesteld en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechtbank.

Alle dieren zijn meegenomen naar een opvanglocatie waar ze goed gehuisvest en (medisch) verzorgd worden. Twee katten waren dusdanig verwaarloosd dat ze een dag later alsnog zijn overleden.