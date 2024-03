Nachtelijke explosies in Best en Eindhoven

In de nacht van donderdag op vrijdag vonden in een paar uur tijd twee explosies plaats; een bij een woning in Best en een bij een huis in Eindhoven. Wij zijn naar beide incidenten een onderzoek gestart. Er is nog veel onduidelijk, maar een relatie tussen de zaken lijkt uitgesloten. Wij zijn op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden.

Rond kwart voor twee werd de bewoner van een huis aan de Pioenroosstraat in Eindhoven opgeschrikt door een harde klap, waarna er een ruit uitklapte. De man die op korte afstand van het raam in zijn woonkamer zat, raakte gelukkig niet gewond en is nog richting Roostenlaan achter de dader aangerend. Die was helaas al te ver weg om nog te achterhalen. Er ontbreekt een goed signalement.

Paraplu

Een paar uur later, rond half vijf, vond een explosie plaats bij een huis aan de Johannes Vermeerstraat in Best. Een ruit naast de voordeur werd vernield. Een getuige zag een donker gekleed persoon weglopen in de richting van de flats tegenover het huis van het slachtoffer. Die persoon had vermoedelijk een paraplu bij zich. Dit zou de dader kunnen zijn en anders misschien een belangrijke getuige. Als iemand zichzelf daarin herkent roepen we hem of haar op zich te melden.

Onderzoek

De recherche in het district Eindhoven onderzoekt beide explosies. Op beide adressen deed de forensische recherche sporenonderzoek. Wat er precies voor explosief materiaal gebruikt is maakt onderdeel uit van het onderzoek, maar het lijkt te gaan om zwaar illegaal vuurwerk. Wat het motief achter beide zaken is wordt onderzocht, maar we houden sterk rekening met conflicten in de relationele sfeer. Er is geen enkele aanleiding te vermoeden dat er een verband tussen deze beide explosies is.

Camerabeelden

We zijn op zoek naar getuigen of mensen in de buurt van beide adressen met bewakings- of deurbelcamera’s. We roepen hen op die beelden eens goed te bekijken of er mogelijk iets op staat dat ons kan helpen de daders te vinden. Heb je ook maar het kleinste vermoeden dat de beelden voor ons interessant kunnen zijn, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden.