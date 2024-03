Defensie gestegen naar 3e plek als gewilde werkgever

Gestegen

'De militaire organisatie steeg van plek 7 in 2022 naar de derde plaats in 2023. Dat onderzocht Intelligence Group, de Europese marktleider op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken', zo meldt het ministerie van Defensie

Rijk 2e en politie 3e

'Defensie zit nu in het kielzog van de Rijksoverheid (het Rijk). Die wordt voor de vijfde keer op rij genoemd als meest favoriete werkgever, gevolgd door de Politie', aldus het ministerie.

Jongeren onder de 30

Volgens Intelligence Group gebeurde het in 22 jaar onderzoek niet eerder dat de top-3 bestaat uit overheidsbedrijven, waarvan twee geüniformeerd. Uit analyses blijkt verder dat Defensie met name gewild is bij jongeren onder de 30 jaar.

ASML 4e, Shell 5e en Belastingdienst 6e

De vierde positie is voor ASML, de vijfde voor Shell en de zesde voor de Belastingdienst. De ING volgt op nummer 7, de KLM op 8, de GGZ op 9 en het UWV op 10.