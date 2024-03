Brandweer rukt uit voor autobrand in parkeergarage bij IKEA in Son en Breugel

Motorkap geopend

Omdat de auto in de parkeergarage stond rukte ook een tweede tankautospuit uit. Echter bleek het ter plaatse mee te vallen. De brandweer heeft niet hoeven blussen. Maar omdat de eigenaar nog in de winkel was moest daar op gewacht worden voordat de motorkap geopend kon worden. Nadat daar een controle was uitgevoerd keerde de brandweer terug naar de kazerne. Het tweede blusvoertuig keerde al eerder onverrichter zake terug naar de kazerne.