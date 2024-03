Rotterdam hanteert onorthodoxe aanpak tegen overlast van daklozen

Opvanglocatie daklozen

Rotterdammers treffen steeds vaker slapende daklozen in hun portieken aan, zien drugsgebruikers op straat of dak- en thuislozen die in de struiken hun behoefte doen. Een jaar lang opent Rotterdam een opvanglocatie voor niet-rechthebbende daklozen. De opvang is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.

'Helpen leven weer op orde te krijgen'

'Ik krijg van Rotterdammers in het Oude Westen en rondom de Mauritsweg foto’s en video’s te zien van de overlast van dak- en thuislozen. Die beelden zijn hemeltergend. Ik wil dat die overlast stopt. Daarom gaan we die overlastgevers helpen hun leven weer op orde te krijgen. Dat betekent afkicken als je verslaafd bent en als het kan weer aan het werk. Blijf je problemen maken, dan zetten we in op terugkeer naar het land van herkomst het gevolg. Zo wil ik duidelijk maken: in Rotterdam is geen plek voor mensen die alleen maar problemen en overlast veroorzaken', aldus Wethouder Ronald Buijt van Zorg, Ouderen en Jeugdzorg.

Extra opvang

De tijdelijke opvanglocatie met 60 plekken is bedoeld voor niet-rechthebbende dakloze EU-migranten. Ze kunnen er 6 tot 8 weken blijven, 24 uur per dag, om indien nodig af te kicken van drank of drugs en op zoek te gaan naar werk. Sommige EU-arbeidsmigranten zijn dakloos geworden na uitbuiting door malafide uitzendbureaus.

Huisvesting was vaak onder slechte omstandigheden en ook gekoppeld aan werk. Bij ontslag werden ze direct dakloos. Ook zij kunnen in de opvang terecht. Aan deze praktijken van uitbuiting moet snel een einde komen.

Meewerken aan terugkeer naar herkomstland

In de opvang is het ook mogelijk om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst. De deelname is vrijwillig, omdat de gemeente niemand kan dwingen om mee te werken. Wanneer iemand problemen blijft veroorzaken, dan wordt een persoonlijk dossier opgebouwd om de dak- of thuisloze voor te dragen voor uitzetting. De politie, handhavers van de NS en de gemeentelijke handhavers gaan daarom extra toezicht houden op bekende overlastgevers. Daarvan zijn er op dit moment zo’n 30 bekend.

Verantwoordelijkheid

Zorginstellingen die dak- of thuislozen opvangen of een plek bieden aan mensen met psychische problemen of verslaving, worden ook aangesproken op overlast die wordt veroorzaakt in de omgeving van de instelling.

Samenwerking tegen overlast

Het ‘actieplan buitenslapers‘ is geschreven samen met partners van binnen en buiten de stad, zoals Politie, OM, IND, NS en de AVIM. Ook zorgorganisaties hebben meegewerkt aan het plan. Het actieplan loopt een jaar, dan moet de overlast op straat zijn afgenomen en ook de toestroom van nieuwe daklozen zijn afgenomen.