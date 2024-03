Kind met rolstoel belandt in sloot in Best

Foto: Persbureau Sander van Gils / Jordi de Bruijn

Best De hulpdiensten kregen woensdagmiddag rond 16.10 uur de melding van een persoon te water aan de Oude Baan in Best.

Elektrisch rolstoel Een meisje was vlakbij haar huis met de elektrische rolstoel in een sloot belandt nadat ze van een bruggetje afschoot. Toegesnelde brandweerlieden en politieagenten hebben het kind uit de sloot gehaald. Reddingsteam Het kind werd na controle in een ambulance voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het in allerijl gealarmeerde oppervlakte reddingsteam van de brandweer is niet meer ter plaatse gekomen.