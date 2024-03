Kind overleden bij mogelijk steekincident

Bij een mogelijk steekincident in een woning aan de Dotterbloem in Boekel is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Een ander kind is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder op de middag, rond 12.45 uur, kwam een vrouw om het leven op de Noordstraat in Wilbertoord nadat zij met haar auto in aanrijding kwam met een vrachtwagen. In de woning van de 42-jarige vrouw werden even later de twee slachtoffers (10 en 12 jaar) gevonden. Het gaat om de kinderen van de overleden vrouw.

De politie is inmiddels een groot onderzoek opgestart naar de exacte toedracht van de beide gebeurtenissen. Daarbij wordt zowel technisch onderzoek verricht bij de aanrijding in Wilbertoord als in de woning waar het mogelijke steekincident heeft plaats gevonden. Er is niemand aangehouden.