14 jaar gevangenisstraf voor doodsteken partner

Een 42-jarige man is vandaag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn partner en de moeder van zijn kinderen. In de avond en nacht van 6 op 7 november 2022 heeft hij zijn vrouw in hun woning in Kerkrade met meerdere messteken om het leven gebracht.

Traumatische gebeurtenis

Doodslag is een heel ernstig feit. De verdachte heeft het leven van zijn vrouw ontnomen en zijn kinderen hun moeder afgenomen. Nadat de verdachte zijn vrouw 15 keer heeft gestoken, heeft hij het huis verlaten en zijn kinderen achtergelaten bij hun overleden moeder. De volgende middag is hij zijn kinderen pas gaan ophalen. Het dochtertje heeft daardoor urenlang opgesloten gezeten in haar kamer en het zoontje heeft urenlang naast zijn overleden moeder op de bank gezeten. De jeugd van de kinderen is door deze traumatische gebeurtenis getekend. Ook de vader en stiefmoeder van de vrouw is onherstelbaar leed aangedaan. Hierbij past volgens de rechtbank een forse gevangenisstraf.

Geen moord

De rechtbank vindt niet bewezen dat de verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade heeft gedood. De verdachte heeft verschillende verklaringen afgelegd over waarom hij zijn vrouw van het leven heeft beroofd en de rechtbank vindt deze verklaringen ongeloofwaardig. Het afleggen van ongeloofwaardige verklaringen is echter niet genoeg om uit te gaan van moord. De rechtbank ziet in het dossier juist aanwijzingen dat de verdachte heeft gehandeld in een hevige gemoedsopwelling en niet dat hij een vooropgezet plan had. Er is daarom geen sprake van moord, maar van doodslag.