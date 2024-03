'Rusland kijkt vanuit de lucht en met spionageschepen mee bij grote NAVO-oefening'

In het Noorse Hammerfest en Alta hebben mariniers van de NAVO-lidstaten de afgelopen dagen en nachten amfibische landingen uitgevoerd.

Aanval op 1 van de NAVO-lidstaten

Tijdens de internationale oefening Nordic Response werden de mogelijke reacties bij een aanval op 1 van de NAVO-lidstaten getraind. 'Voor ons is het belangrijk hier, op de noordflank van het NAVO-gebied, te trainen, zegt commandant Netherlands Maritime Force commandeur Arjen Warnaar. '

'Rusland kijkt mee'

Rusland volgt de grootschalige oefening nauwgezet. 'Zowel vanuit de lucht als met spionageschepen op zee. Dat geeft mij het gevoel dat we hier niet voor niets zijn',

Amfibische landingen

Dat geldt ook voor Nederlandse mariniers en militairen van het Duitse Seebataljon. Na amfibische landingen hebben de militairen inmiddels een deel van het eiland Kvaloya in Noorwegen ingenomen. Ze namen het afgelopen weekend in en rond de plaats Hammerfest op tegen een compagnie reservisten van de Noorse ‘Home Guard’.

Mariniers van het 21e Raiding Squadron van 2nd Marine Combat Group

De Nederlanders en Duitsers voerden vrijdagavond -en nacht al heimelijke amfibische landingen uit op een strandje ten noordoosten van Hammerfest. Eenmaal aan land stuitten ze op verschillende verdedigingswerken en hinderlagen van de Noorse oefenvijand. Na iets langer dan een half etmaal vechten, namen onder anderen mariniers van het 21e Raiding Squadron van 2nd Marine Combat Group het plaatselijke vliegveld in. Ook in het zuidelijker gelegen Alta voerden zeesoldaten afgelopen week een amfibische landing uit.

Sneeuwverschuivingen

Dat gebeurde onder zware omstandigheden. De sneeuw dooide snel vanwege regenbuien en een temperatuur die boven nul bleef steken. Daardoor was er gevaar voor sneeuwverschuivingen in het heuvelachtige gebied. Mariniers maakten gebruik van tientallen sneeuwscooters en all-terrain patrouillevoertuigen, zogenoemde BV206D’s.

Verovering vliegveld Hammerfest

Met de verovering van het vliegveld van Hammerfest komt het einde van de internationale oefening Nordic Response in zicht. Tientallen marineschepen, vliegtuigen, helikopters, onderzeeboten en in totaal 20.000 militairen uit meerdere landen zijn actief in Scandinavië. De Nederlandse inbreng bestaat onder meer uit Zr.Ms. Johan de Witt, Zr.Ms. Karel Doorman, Zr.Ms. Zierikzee en 800 militairen.

Steadfast Defender

Nordic Response is onderdeel van Steadfast Defender. Dit is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Alle 32 NAVO-landen doen mee, met in totaal 90.000 militairen. Steadfast Defender duurt tot en met mei en bestrijkt duizenden kilometers, van de Verenigde Staten tot de oostelijke flank van het NAVO-verdragsgebied.