Subsidie om jongeren te leren over geldzaken en geldzorgen

Docenten trainen

Onder meer om bijvoorbeeld docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Dit leert jongeren beter om te gaan met hun financiën. Middelbare scholen kunnen vanaf 15 april een aanvraag indienen.

Grote uitdaging

Als jongeren 18 jaar worden, zijn ze voor de wet financieel zelfstandig. Bij de meeste jongeren verloopt dat goed, maar voor veel jongeren is financieel zelfstandig worden een grote uitdaging. Uit onderzoek van de BKR blijkt dat 24.000 jongeren tussen de 18 en 25 jaar kampt met één of meerdere betalingsproblemen.

Leren omgaan met geld en geldzorgen

Het is daarom belangrijk dat jongeren al voor hun 18e leren hoe ze om moeten gaan met geldzaken én geldzorgen. Zowel ouders als scholen hebben hierin een rol. Steeds vaker bieden scholen financiële educatie aan. In 2023 stelde minister Schouten al € 8,6 miljoen beschikbaar voor financiële educatie voor mbo-studenten. Er kwamen toen veel aanvragen binnen.

Verleiding door reclames

Minister Schouten: 'Als je jong bent ligt de wereld nog aan je voeten. Veel jongeren hebben grote plannen en ambities voor de toekomst. En als je volwassen wordt, moet je het ineens allemaal financieel zelf regelen. Maar alles kost geld, en geld kent ook risico’s. Iedere dag word je verleid door reclames voor beleggen in crypto of achteraf betalen. En dan is het soms best lastig om alle gevolgen te overzien. Een schuld is zo gemaakt, maar blijft je lang achtervolgen. Het is daarom belangrijk om jongeren zo vroeg mogelijk te leren over de omgang met geld.'