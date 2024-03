Politie vindt vuurwapens in auto na crash tegen woning

Politieagenten achtervolgden in de nacht van maandag 11 maart op dinsdag 12 maart een gestolen auto. Het gestolen voertuig crashte uiteindelijk tegen een woning aan de Sint Janstraat in Sprundel. In de auto vond de politie meerdere vuurwapens en munitie. De bestuurder, waarvan de identiteit nog onbekend is, is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Rond middernacht reden agenten over de snelweg A27 in de richting van Breda. Hier werd het kenteken van een auto die daar reed gecontroleerd. Uit dit onderzoek bleek dat de platen niet bij deze auto hoorden. Hierop zette de politie het ‘volg-teken’ aan. Het leek er even op dat de bestuurder de agenten ging volgen, maar toch ging hij er vandoor. Met snelheden van ruim 200 kilometer per uur reed hij over de A58 in de richting van knooppunt Galder. Het lukte de agenten om de auto in het zicht te houden. Uiteindelijk verloor de automobilist in Sprundel de macht over het stuur en reed tegen de voorgevel van een woning aan de Sint Janstraat. Na de crash werd de bestuurder direct aangehouden. Hij is in het ziekenhuis nagekeken op eventuele verwondingen, maar hij bleek geen letsel te hebben.

Vuurwapens

In de auto vonden de agenten meerdere vuurwapens en munitie. De spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De auto bleek gestolen te zijn in Frankrijk, de kentekenplaten in Duitsland. Door de crash raakte de woning ernstig beschadigd en is hierdoor tijdelijk onbewoonbaar.