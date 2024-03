Eerst namen artiesten Vierdaagsefeesten bekend

Nijmegen bereidt zich voor op de 53e editie van de Vierdaagsefeesten die aankomende zomer van 13 t/m 19 juli plaatsvindt. Ieder jaar vinden ruim een miljoen mensen hun weg naar de binnenstad van Nijmegen, waar de stad zeven dagen in het teken staat van feesten, saamhorigheid, gezelschap en plezier, en waar ruim 1000 artiesten op meer dan 40 podia optreden. Hiermee is de Vierdaagsefeesten het grootste evenement van Nederland met, op twee locaties na, gratis toegang.

90 artiesten op 17 podia

Vandaag worden de eerste 90 artiesten bekend gemaakt die aankomende zomer optreden op 17 verschillende podia. De podia worden door voornamelijk lokale ondernemers vanuit de horeca-, cultuur- en evenementenbranche georganiseerd, waardoor er op de Vierdaagsefeesten een breed en divers aanbod aan muziek- en productiestijlen is. De eerste geboekte 90 artiesten gaan spelen op podia die in hun aanbod variëren van elektronische muziek tot Hollandse meezingers en van rock en metal tot bekende top40 muziek. Lees op alfabetische volgorde mee met de 17 podia:

Bij de De Kaaij wordt gezorgd voor een ontspannen relaxen en actief meedansen, en alles wat daar tussenin zit, met A Murder in Missisipi, Balkanova Orchestra, Boomshakalak Soundsystem, Clyde and the Milltailers, Geenius Collective, Lightnin’ Luke, Lörk, Miss MaryLane, Rolling Beat Machine, Skippabeat, The Happy Suspended en Vintage Black. Op het Faberplein zing je mee met A*Fever: The Ultimate Abba Tribute, Baby Blue en de natuurlijk de Nijmeegse Ronnie Ruysdeal. Bij Groots in de Grotestraat zorgen Fragment, Keessie B, No Bananas, Sher en The Paul Epic Band voor gezellige drukte en meezingen uit volle borst. Geniet van het jaarlijks terugkerende Achtung, Fragment, Het Gevelconcert, Lijn 7 en Roy & the Rodjers op de Grote Markt. Op het Hertogplein komen Bennie Solo, DJ Dennis Verheugd, DJ René Verkerk, The B Machine en Wir Sind SPITZE! bezoekers tot van vroeg in de middag tot in de laatste minuten van de avond laten meezingen en -dansen. Op Kelfkensbos Festival weet je zeker dat je niet meer stilstaat met 90’s NOW, Fiesta Macumba en United Colors of KissKiss. Op het Koningsplein kent het publiek zijn klassiekers en dat gaat ongetwijfeld gehoord worden, met Jackfire, Straatwaarde, The Euros en The Originals. Het publiek gaat gegarandeerd uit hun plaat met Freddy Moreira, Paul Elstak, Radical Redemption en Sam Hofman bij Matrixx at the Park. Op Matrixx Live aan de Kade kan uit volle borst meegezongen worden met de grondleggers van de feestmuziek Frans Bauer en Marco Schuitmaker. In de Molenstraat staan Jannes, Samantha Steenwijk, Vieze Jack en Yves Berendse klaar om het publiek écht te laten feesten. In Park Kronenburg is stilzitten er niet bij met Benny Rodrigues. Plein 1944 is terug van weggeweest en dat gaat gemerkt worden met ABBA Gold Europe, De Grote Karaoke Show en de Officiële Top-2000 band. Bemachtig een ticket voor het duo Nienke Dingemans & Jan van Bijnen of The Amazing Stroopwafels in de Sint Jacobskapel. Bij Smaakmarkt is het voetjes van de vloer met Another Taste, Froday, Honey Honey en Parasól. Stadseiland Stek pakt uit met Babs, blackwave., De Baron, Goldkimono en WIES. Haal snel een ticket voor de optredens in de Stevenskerk, want Bongeziwe Mabandla, Diggy Dex en Fresku ga je natuurlijk niet missen. Ook dit jaar bezoek je de nieuwste pareltjes in onder andere de indie, pop, rock, metal en singer-songwriter op Valkhof Festival: Ana Frango Eletrico, Bowl, Chalk, Dick Move, Droom Dit, GEO, Gitkin, Glyders, Isabella Lovestory, Joe Unknown, Kneecap, Lord Apex, Loverman, Meltheads, O., Press Club, RolRolRol, Sarah Julia, Sessa, Stasj, Will Butler + Sister Squares en Y Bayani & Baby Naa.

Het volledige aanbod zoals hierboven uitgeschreven is vanaf nu ook via vierdaagsefeesten.nl/programma en in de Vierdaagsefeesten app te vinden, waar je in die laatste vast je programma samenstelt in het blokkenschema en deze deelt met je vrienden.

Vierdaagsefeesten 2024

Tijdens het grootste evenement van Nederland, verrijken ruim 40 podia met een brede en diverse programmering het hart van Nijmegen. Ruim een miljoen mensen verzamelen zich gedurende zeven dagen om te genieten van een eclectische mix van muziek, variërend van de bekendste hits van dit moment tot geliefde klassiekers, en van opkomende bands tot singer-songwriters. Daarnaast zullen dance-, disco- en house-dj's het publiek laten dansen, terwijl de muziek uit alle hoeken van de wereld de sfeer verrijkt. Overdag kunnen bezoekers genieten van diverse kinderprogramma's, straattheater, lezingen en workshops.