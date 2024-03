200 jaar KNRM: spannende reddingverhalen komen tot leven

In het kader van het jubileumjaar presenteert Roelof Hemmen 20 van de meest indrukwekkende reddingverhalen in de 200 jarige historie van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). Redders, overlevenden én nabestaanden delen hun confronterende verhalen in een reeks van in totaal 30 afleveringen. Voor het eerst komen op deze manier, verschillende perspectieven rond reddingoperaties bij elkaar. ‘Redders op zee’ kwam tot stand in samenwerking met Fisherman’s Friend én de eerste aflevering, over een noodlottig surfongeluk bij Scheveningen, gaat op maandag 18 maart in première op Spotify.

Op maandag 11 mei 2020 wordt voor de kust van Scheveningen een groep surfers overvallen door een dikke, verstikkende schuimlaag. Dit tragische incident eist het leven van vijf van in totaal zes surfers. Alleen surfer Ruurd overleeft deze zwarte dag. In twee afleveringen wordt het Scheveningse surfdrama vanuit verschillende perspectieven gereconstrueerd. De afleveringen belichten de ervaringen van Arie en Marco, vrijwillige redders van KNRM Scheveningen, en biedt een intieme blik in het leven van Marjolein, moeder van een van de surfers die het ongeluk niet overleeft. Daarnaast deelt Ruurd, de enige overlevende surfer, voor het eerst zijn aangrijpende verhaal. Deze eerste twee afleveringen van de serie onthullen de complexe omstandigheden van het drama en biedt een diepgaande kijk op de impact ervan op de betrokkenen.

Roelof Hemmen, presentator van Redders op zee: “Nederland waterland, het water dat voor zovelen synoniem staat aan plezier en ontspanning. In deze serie word je geconfronteerd met de realiteit: mensen zoals jij en ik delen hun ervaringen als het water voor even de vijand wordt. Het is ongelofelijk dat we in Nederland op die momenten kunnen vertrouwen op zoveel KNRM-vrijwilligers. De verhalen van redders, overlevenden en nabestaanden maken diepe indruk!”

Jacob Tas, directeur KNRM: “De moed die onze redders op dagelijkse basis laten zien is fantastisch. Maar de reddingoperaties blijven voor het grote publiek vaak onzichtbaar. Toch is het goed om de verhalen te delen. Om ervan te leren maar ook om steun bij elkaar te vinden, elkaars perspectieven te horen. Gelukkig waren daar de veilige handen van Roelof, om deze verhalen op een rustige en waardige manier te delen.”

Joost van de Sande, Marketing manager Fisherman’s Friend: “Wij bewonderen de heldendaden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Beide delen we niet alleen de sterke band met de zee, wij waarderen met name de kracht en vastberadenheid van de mannen en vrouwen van de KNRM. Door een platform te bieden voor het werk van de KNRM willen we ze op een bijzondere, inhoudelijke manier, feliciteren! Op naar de volgende 200 jaar!”