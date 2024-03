Kinderen probeerden vader en moeder nog uit elkaar te halen bij dodelijk steekincident Mierlo

De kinderen, die zich zaterdagavond ook bevonden in de woning waar een dodelijk steekincident aan de Heer van Rodestraat in Mierlo het leven heeft gekost van een 35--jarige vrouw, hebben nog geprobeerd om de vader en moeder uit elkaar te halen.

Vrouw overleden op straat

Rond 17.50 uur kwam bij de politie een melding binnen van een geweldsincident op de Heer van Rodestraat in Mierlo. 'Eenmaal ter plaatse bleek een vrouw overleden te zijn op straat bij haar woning. Zij was neergestoken. Op aanwijzing van getuigen kon al korte tijd later de 49-jarige partner van de vrouw aangehouden worden in de omgeving van het huis', zo meldt de politie zondag .

Kinderen in woning

In de woning bleken ook vijf kinderen aanwezig tussen de 6 en 20 jaar oud. Een aantal van deze kinderen heeft ook (lichte) verwondingen opgelopen. Ze zijn allen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

Onderzoek

Door de politie werd direct een groot onderzoek opgestart. Daarvoor is technisch en forensisch onderzoek verricht op straat en in de woning. 'Ook worden getuigen gehoord en kijken we bijvoorbeeld of er camerabeelden beschikbaar zijn die ons kunnen helpen. Uit dit onderzoek zal meer duidelijk moeten worden wat er zich in en buiten de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding daarvoor was. De 49-jarige man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek', aldus de politie.