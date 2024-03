Coldcaseteam hoopt na 23 jaar antwoord te krijgen op de vraag 'wie doodde Tonny ter Horst'?

Op 9 oktober 2000 was de toen 34-jarige Tonny op bezoek bij zijn broer en zus die woonden in een duplexwoning aan de Industrieweg in Terborg. Na een gezellige avond besloot Tonny nog even langs te gaan bij de buurman die een coffeeshop runde in zijn woning.

En toen ging het mis. Want precies op het moment dat Tonny naar de coffeeshop liep, rond 22.00 uur ’s avonds, werd de coffeeshophouder overvallen door twee mannen. De overval mislukte en de overvallers gingen ervandoor. Tijdens hun vlucht kwamen ze Tonny tegen. Ze schoten hem neer. Tonny overleed ter plekke.

Ondanks uitgebreid onderzoek is de zaak nooit opgelost. In 2014 werd de zaak officieel een cold case en in het jaar 2020 werd de zaak op de cold case kalender geplaatst. Met succes, want er kwam nieuwe informatie binnen. Dat was voor het coldcaseteam aanleiding om de zaak te heropenen.

‘We hebben aanleiding om te denken dat er mensen zijn die meer weten over deze zaak, wat er precies is gebeurd en vooral wie er bij betrokken waren. Die mensen willen we natuurlijk spreken, want zij kunnen bijdragen aan de oplossing van deze zaak. We zoeken nu de publiciteit omdat we hopen we dat we díe mensen bereiken en bewegen om informatie met ons te delen’, aldus de leider van het coldcaseteam.

‘Natuurlijk willen we de zaak oplossen, we willen de familie van Tonny antwoorden geven. Tonny is overleden omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Uit onderzoek weten we dat daders vertellen over hun daden. De kans is groot dat dat hier ook is gebeurd en dat er dus mensen zijn die al jaren met een geheim rondlopen. Het is nooit te laat om te praten.’