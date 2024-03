Ex-militair krijgt werkstraf voor mishandelen oud-collega's

De man was in juni 2023 met zijn collega’s een avond wezen stappen. Na afloop reden zij met 13 man terug in een busje van Defensie. In deze bus was slechts plaats voor 8 personen. De man raakte geïrriteerd door het gedrag van collega’s en dit leidde tot een geweldsexplosie bij hem. In de bus sloeg hij eerst zijn ene inmiddels oud-collega en daarna sloeg hij ook een collega die tussen beiden wilde komen. Buiten de bus gebruikte hij geweld tegen een derde collega, deze hield er een gescheurde kruisband aan over.

Vertrouwen aangetast

De slachtoffers die bij de zitting aanwezig waren beschouwden de man als een fijne collega en vriend. De geweldsexplosie kwam dan ook volledig onverwacht en liet zijn sporen na. De militaire kamer neemt de man dit kwalijk. Bij Defensie staan vertrouwen en broederschap voorop en moet men blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. De man taste met zijn handelen dit vertrouwen aan.

Man moet de straf voelen

De officier van justitie eiste een werkstraf van 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar met een reclasseringstoezicht. De militaire kamer gaat niet mee in deze eis, omdat zij denkt dat een kortere proeftijd voldoende is voor de man om samen met de reclassering zijn leven weer op de rit te krijgen. Hierbij weegt mee dat hij op eigen initiatief een agressietraining volgde en deze met positief resultaat afrondde. Omdat de militaire kamer van oordeel is dat de man de straf vooral moet ‘voelen’, legt zij aan de man een lager voorwaardelijk strafdeel op, dan door de officier van justitie is geëist.