Bonobo geboren in Apenheul

Voor het eerst moeder

De baby is de eerste nakomeling voor moeder Pangi, die het ontzettend goed doet. Ze is heel zorgzaam voor de baby en beschermt deze goed. De geboorte van deze bonobo was verwacht. Bonobo’s zijn ongeveer acht maanden zwanger en de verzorgers hielden er rekening mee dat de kleine elk moment geboren kon worden. Toch is het altijd weer een bijzondere ervaring als er een gezond jong wordt geboren. De groep bonobo’s bestaat nu uit 13 dieren. Het geslacht van de kleine is nog niet bekend, want Pangi houdt de baby nog dicht tegen zich aan. Zodra bekend is of het jong een mannetje of vrouwtje is wordt een naam bedacht. Apenheul vraagt dan via sociale media om inspiratie voor een naam die moet zijn afgeleid van het leefgebied van deze apensoort. Bonobo’s komen in het wild alleen voor in de regenwouden in de Democratische Republiek Congo (Afrika).

Apenheul is onderdeel van het Europese populatiemanagementprogramma voor bonobo’s. Er leven zo’n 145 bonobo’s in Europa, verspreid over verschillende dierentuinen. In het wild gaat het niet goed met deze mensaap en worden ze met uitsterven bedreigd. Elke geboorte is dus van belang voor het voortbestaan van de soort.

Bijzondere geboorte

Niet alleen bij de bonobo’s is er geboortenieuws: er is ook een roodrugbaardsaki geboren. Dit is wel heel uniek: het is nog niet eerder voorgekomen in Nederland en dus ook voor Apenheul een primeur! Het gaat goed met de kleine die de naam Pistache heeft gekregen. Baardsaki’s leven in het wild in Suriname, Gyuana en NoordBrazilië. Daar komen ze voor in de hogere delen van de regenwouden en savannebossen. Baardsaki’s zijn in Nederland alleen in Apenheul te zien en daarnaast in slechts een paar dierentuinen in Europa. Heel bijzonder dus, dat er nu ook een babybaardsaki in het apenpark te bewonderen is!