Landmacht in de startblokken voor megagrote NAVO-oefening Steadfast Defender

'Testparcours'

Onder meer 13 Lichte Brigade neemt deel aan deze grote NAVO-oefening. Op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot heeft de landmacht een testparcours ingericht. Daar worden alle militairen, voertuigen en wapensystemen gecheckt, zodat ze klaar zijn voor de inzet. 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers was vandaag aan de beurt.

Fysieke gezondheid

De komende weken doorlopen ook andere landmachtonderdelen dit proces. Daarbij weegt de landmacht de voertuigen en controleert de technische staat ervan. Verder wordt de lading vastgezet en het papierwerk gecheckt. Ook de militairen ondergaan een controle, onder meer op hun fysieke gezondheid. Al het materieel wordt hierna ‘klaar voor vertrek’ neergezet op een speciale locatie en niet meer gebruikt.

4.500 landmachtmilitairen

De landmacht levert in totaal zo’n 4.500 militairen aan Steadfast Defender. De grootste bijdrage is aan een deeloefening in Duitsland. Hier doen op het hoogtepunt zo’n 4.000 militairen aan mee. 42 Pantserinfanteriebataljon oefent daarbij een verzonnen confrontatie met een gelijkwaardige tegenstander. Hierbij is veel aandacht voor logistieke randvoorwaarden. Denk aan bevoorrading, herstel van materieel en de geneeskundige keten.

Multinationale verplaatsingsoefening

Daarnaast doet de landmacht mee aan een multinationale verplaatsingsoefening in het noorden van Duitsland en Polen. Ook staat een luchtlandingsoperatie vanuit Hongarije in Roemenië op het programma.

Steadfast Defender

Steadfast Defender is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Alle 32 NAVO-landen doen mee, in totaal 90.000 militairen. Ze trainen de mogelijke reacties bij een aanval op 1 van de NAVO-lidstaten. De oefening duurt nog tot en met mei. Militairen met kennis van alle domeinen werken hierbij samen: maritiem, land, lucht, ruimte en cyber. In de komende maanden nemen er 5.000 Nederlandse militairen aan deel.