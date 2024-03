NVWA: waarschijnlijk libido verhogende stoffen in aantal honingproducten

Naar aanleiding van meldingen van consumenten, de Douane en andere lidstaten startte de NVWA een onderzoek. Inspecteurs schaften bij 9 Nederlandse verkopers in totaal 21 honingproducten aan. Bij deze producten bestond het vermoeden dat ze libido verhogende stoffen bevatten. Eerste indicatieve testen bevestigden dat vermoeden bij 20 producten. Onderzoek in het laboratorium van Wageningen Food Safety Research moet definitief uitsluitsel geven. Afhankelijk van de laboratoriumuitslagen neemt de NVWA passende maatregelen tegen de verkopers.

trafrechtelijk onderzoek

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) voerde tegelijkertijd een strafrechtelijk onderzoek uit naar een grotere handelaar in honingproducten. Rechercheurs hebben zijn bedrijfslocatie in Den Haag doorzocht. Daar troffen zij onder andere ruim 600 verpakkingen met honingproducten aan. De Douane heeft ter plekke indicatieve test uitgevoerd. Die wezen uit dat de producten vermoedelijk sildenafil en tadalafil bevatten. Alle producten zijn daarop in beslag genomen. Uit analyse in het laboratorium blijkt dat deze producten inderdaad de libido verhogende middelen bevatten. Het onderzoek loopt nog.

Niet gebruiken

De NVWA adviseert consumenten om geen honingproducten te gebruiken die een beter seksleven beloven. De kans is aanzienlijk dat de producten werkzame stoffen van medicijnen bevatten. Deze stoffen horen niet thuis in levensmiddelen en kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Sildenafil kan bijvoorbeeld in combinatie met hartmedicatie de bloeddruk ernstig verlagen, wat kan leiden tot levensbedreigende situaties.