Meerdere voertuigen betrokken bij ongeval A58 in Oirschot

Meerdere hulpdiensten

Bij het ongeval zijn een pick-up, twee personenauto’s en een vrachtauto betrokken. De snelweg richting Eindhoven is enige tijd volledig dicht geweest. Zojuist is de linker rijstrook weer open gegaan. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Gewonden

Een bergingsbedrijf is bezig de voertuigen te bergen. Ambulancepersoneel heeft alle betrokkenen nagekeken en heeft twee personen overgebracht naar het ziekenhuis. De ravage is groot, de hele rijbaan ligt vol met glas en brokstukken. In welke volgorde de voertuigen op elkaar zijn gebotst is niet bekend. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen.