Pand Marktplaats ontruimd om acute dreiging

In Amsterdam is het kantoorpand van Marktplaats ontruimd vanwege een ‘acute bedreiging’. Volgens het RTL Nieuws zou een gebruiker van het platform hebben gezegd naar het kantoorpand te komen en daar om zich heen te schieten.

De bedreiging kwam via de klantenservice binnen verteld Marktplaat aan het RTL Nieuws. ‘De veiligheid van onze mensen gaat boven alles. Daarom hebben we aangifte gedaan en in samenspraak met de autoriteiten hebben we besloten om het pand in Amsterdam vandaag te sluiten.’

Naast Marktplaats wordt het pand ook gebruikt door BNR Nieuwsradio en het FD. Ook de medewerkers van deze bedrijven moesten het pand verlaten.