Drie aanhoudingen voor ontvoering 42-jarige man in Egmond aan Zee

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een ontvoering in Egmond aan Zee in november vorig jaar.

Criminelen eisten geld

'Een 42-jarige man uit Beverwijk werd in november 2023 bedreigd, gegijzeld en ontvoerd door criminelen die geld van hem eisten', zo meldt de politie vrijdag. Hij werd op zaterdag 11 november vanaf ongeveer 18.45 uur vastgehouden in een woning in Egmond aan Zee. Bijna zes uur later namen drie mannen hem tegen zijn wil mee naar Delft in zijn eigen auto. Daar wist de man uiteindelijk te ontkomen.

Aanhoudingen na beelden in Opsporing Verzocht

In Opsporing Verzocht en Bureau Noord-Holland liet de politie beelden zien en vroeg het publiek mee te denken met deze zaak. De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt. 'Dit heeft geresulteerd in de aanhouding van een 26-jarige man uit Den Haag, een 22-jarige man uit Delft en een 21-jarige vrouw uit België', aldus de politie vrijdag.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Ondertussen gaat het onderzoek door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Tips en informatie blijfven welkom. Neem dan dus alstublieft contact op met de politie.