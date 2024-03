Activisten verstoren optreden zangeres Lenny Kuhr

Vier activisten hebben zondagmiddag 24 maart 2024 in Theater de Leest in Waalwijk een voorstelling verstoord van Lenny Kuhr. Ze verstoorden de openbare orde en beledigden de zangeres. Het viertal werd de zaal uitgewerkt. De chansonnière heeft aangifte gedaan van belediging, smaad en laster. De recherche stelt een nader onderzoek in.

Drie vrouwen en een man liepen tijdens het vierde nummer het podium op en riepen leuzen als From the River tot he sea en schreeuwden dat de zangeres een moordenaar en terrorist is”. Ook verwezen zij naar het feit dat kinderen en kleinkinderen van haar in Israel wonen. Een van de demonstranten zwaaide met een Palestijnse vlag, ook werden er flyers door de zaal gegooid.

Het viertal werd door medewerkers van het Theater en begeleiding van de zangeres naar buiten geleid, Een van de vrouwen ging daarbij op een trap zitten en stribbelde nog tegen. Rond 15.25 uur werd de politie over het incident geïnformeerd. Bij de komst van de agenten waren de onruststokers al vertrokken. Agenten hebben in de omgeving nog tevergeefs naar hen gezocht. Het zou gaan om een circa 25-jarige man die een rode muts droeg en drie vrouwen in de leeftijd van circa 25, 55 en 65 jaar oud. De zangeres hervatte na het tumult haar concert.

Onderzoek

De recherche van het team Langstraat stelt een nader onderzoek in. Inmiddels is een aangifte opgenomen en zijn twee getuigen gehoord. Ook bekijken de speurders de reservering en camerabeelden en worden geluidsfragmenten beluisterd.