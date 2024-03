Sta jij ook in door politie ontdekte database van 7,3 miljoen mailadressen?

Criminelen

'De lijsten met deze adressen worden verhandeld en opnieuw gebruikt door criminelen. Je kan dus slachtoffer zijn zonder dat je dit weet', zo waarschuwt de politie donderdag.

5 miljoen Nederlandse mailadressen

In totaal gaat het om 7,3 miljoen unieke mailadressen, waarvan 5 miljoen Nederlandse, die worden gebruikt voor het versturen van phishingmails. Deze e-mails, bijvoorbeeld van banken of bedrijven, zijn soms niet van echt te onderscheiden. In de mails word je vaak verleid tot het invoeren van (persoons)gegevens die criminelen weer kunnen gebruiken om je te bellen of voor een andere vorm van oplichting.

Check jouw e-mail account

Dat de verdachten voor deze zaak zijn aangehouden betekent helaas niet dat deze lijsten verdwijnen. Deze lijsten worden verhandeld en opnieuw gebruikt door cybercriminelen. Het is daarom belangrijk om te checken of jij op deze lijst staat en alert te zijn op mails die je niet vertrouwt.

Link van de politie voor controle van je mailaccount

Je kan controleren of jouw mailadres op deze lijst staat via politie.nl/checkjehack. Doe dit alleen via politie.nl en niet via een andere site!. Daar kun je een e-mailadres invoeren. Blijkt je mailadres in de lijst voor te komen, dan ontvang je een e-mail met tips en informatie over wat je het beste kunt doen. In deze mail staan verder geen links of bijlages in. Hoor je niets, dan zat je niet tussen de slachtoffers van dit netwerk. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze check doen om te voorkomen dat criminelen verder misbruik kunnen maken van deze gegevens.

Impact

De impact van een phishingmail kan groot zijn. Je kunt veel geld kwijtraken, en criminelen kunnen ook toegang krijgen tot jouw sociale media, foto’s of online shopping accounts. Vertrouw je het niet? Rapporteer via de phishing mail button. En op checkjelinkje.nl kan je controleren of de link klopt. Klik in elk geval nooit op de link of bijlage in de mail!