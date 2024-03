Gijzeling café Ede na negen uur beëindigd, gijzelnemer aangehouden

In de binnenstad van het Gelderse Ede is zaterdag even voor 13.00 uur de gijzeling in een café aan de Nieuwe Stationsstraat na negen uur beëindigd. Dit melden de politie en de gemeente Ede zojuist.

Gijzeling

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er in café Petticoat een besloten feest gehouden dat rond 04.00 uur was afgelopen. Kort daarna kwam er een persoon met bivakmuts op het pand binnen die de aanwezigen in gijzeling nam.

Politie en EOD ter plaatse

Agenten en een arrestatieteam verzamelden zich vervolgens bij het bewuste café aan de Nieuwe Stationsstraat/Museumplein in Ede. Ook de Mobiele Eenheid (ME) en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwamen ter plaatse.

150 woningen ontruimd

Vanwege het incident, waarbij de gijzelnemer mogelijke explosieven bij zich droeg, werden ongeveer 150 woningen ontruimd. Bewoners werden tijdelijk opgevangen in het Raadhuis. Ook het treinverkeer tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid werd stilgelegd.

Geen terroristisch motief

Rond 10.40 uur liet de gemeente weten dat er op dat moment geen indicatie was dat het om een terroristische actie zou gaan.

Update 11.35: Drie 3 gegijzelden vrijgelaten

Om 11.35 uur liet de gemeente weten dat de politie kon bevestigen dat er 3 gegijzelden waren vrijgelaten uit het café. De gijzeling was daarmee nog niet beëindigd.

11.54 uur: Statement burgemeester René Verhulst

"Momenteel is een gijzelingssituatie gaande in het centrum van Ede. Zojuist zijn er drie gegijzelden vrijgelaten, maar de situatie duurt nog steeds voort. Een vreselijke situatie voor al deze mensen. Mijn zorg en gedachten gaan uit naar hen en hun naasten. Ik hoop dat de situatie nu snel en veilig opgelost wordt.

We zien heel veel filmpjes van de situatie ter plaatse online gaan. Ik verzoek met klem hier heel terughoudend mee om te gaan en niet te delen. De gegijzelden die nu vrij zijn hebben recht op rust en privacy. Ook de politie wil graag hun werk op een goede manier uit kunnen oefenen.

Naast mijn zorg voor de gegijzelden begrijp ik dat dit impact heeft op alle mensen die plotseling hun woning hebben moeten verlaten, evenals op de ondernemers in het centrum, gezien alle winkels voorlopig gesloten blijven. Ik hoop op hun begrip hiervoor, zeker op deze dag voor Pasen. We hebben het Raadhuis geopend als opvanglocatie. De betrokken instanties spannen zich tot het uiterste in om de situatie op een veilige en vreedzame manier op te lossen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit met u delen. Volg daarvoor de kanalen van de politie en onze kanalen."

12:53 Gijzeling beëindigd met aanhouding verdachte

De politie bevestigt zojuist een aanhouding en de vrijlating van één gegijzelde. Kort daarna werd bekendgemaakt dat de gijzeling was beëindigd.

14.00 uur Update: Messen

Bij de aangehouden verdachte van de gijzeling in Ede zijn messen aangetroffen. De 28-jarige verdachte uit Ede was bekend bij justitie. Hij is vorig jaar veroordeeld voor bedreiging. Het motief van de dader, die zal worden verhoord, is nog niet bekend.