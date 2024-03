Wielrenner gewond na valpartij op Liempdseweg in Best

Zondagmorgen werden de hulpdiensten rond 11.00 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de kruising van de Hokkelstraat met de Liempdseweg in Best.

Onderuit

Een wielrenner was daar onderuitgegaan en ongelukkig ten val gekomen, er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken. De man is met onbekende verwondingen per ambulance voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Assistentie verleend door agenten

De aanwezige politieagenten assisteerde het ambulancepersoneel met het slachtoffer op de brancard te tillen. De racefiets werd eveneens in de ambulance meegenomen.