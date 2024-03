Man (27) aangehouden in zaak dode man Balthasar Floriszstraat Amsterdam

De politie heeft zaterdag 30 maart een 27-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een geweldsmisdrijf in een woning aan de Balthasar Floriszstraat in Amsterdam Zuid. Daarbij kwam een 52-jarige man om het leven.

Misdrijf

De zaak kwam op maandag 18 maart aan het licht na een melding dat er geen contact meer met het slachtoffer te krijgen was. Agenten gingen vervolgens naar de woning van de man en troffen hem binnen overleden aan. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht.

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is sindsdien onophoudelijk aan het werk om de verantwoordelijken op te sporen. Het rechercheteam kreeg zicht op een verdachte die zaterdagmiddag in een pand aan de Transformatorweg kon worden aangehouden. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht van de aanhouding.

Verdachte in alle beperkingen

De verdacht is ingesloten en zit in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.