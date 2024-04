Brand in het Radboudumc snel onder controle

In een van de gebouwen van het Radboudumc in Nijmegen heeft zondagavond brand gewoed. Zo'n 31 patiënten en een onbekend aantal personeelsleden werden geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling.

De brand woedde in de technische serverruimte op de zesde verdieping van het A-gebouw. De brandweer was snel ter plekke en had de brand snel onder controle. Een deel van de patiënten van de derde, vierde en vijfde verdieping is overgebracht naar andere afdelingen van het ziekenhuis. Het gaat in totaal om 31 patiënten.

Patiënten, bezoekers en medewerkers zijn niet in gevaar geweest. De situatie is onder controle en het gebouw is inmiddels vrijgegeven door de brandweer. Wel is er nog een brandlucht merkbaar.