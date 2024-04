Man weigert onderzoek na bloedafname

Omstreeks 07.00 uur zagen de surveillerende agenten de man op de snelweg 185 kilometer per uur rijden, terwijl 100 kilometer was toegestaan. Op de Graaf Engelbertlaan in Breda hielden de politiemensen de automobilist staande. Hij moest een blaastest en een speekseltest doen. Uit de blaastest bleek dat de man alcohol had gedronken en uit de speekseltest kwam dat hij onder invloed was van THC (werkzame stof in hasj en wiet).

De Eindhovenaar moest mee naar het bureau. Een arts werd gewaarschuwd om bloed af te nemen bij de man. Nadat hij geprikt was weigerde de man verder alle medewerking.

Tegen de automobilist wordt proces-verbaal opgemaakt en hij krijgt een rijverbod van 24 uur. In die tijd, tot dinsdagochtend 07.00 uur, mag hij niet als bestuurder optreden.