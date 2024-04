Politie houdt koperdief aan

De politie hield zondagmiddag 31 maart 2024 op het Oude Zoompad een man aan op verdenking van koperdiefstal. Hij zou kort daarvoor geprobeerd hebben koperen dakplaten te stelen. Die trok hij los van een dak van een bedrijfspand in de Zandstraat, maar werd daarbij betrapt. De verdachte is een 40-jarige man zonder vast adres.

Een getuige betrapte de man toen hij op het dak van een bedrijfspand stond en koperen dakplaten lostrok. De verdachte ging er vandoor, maar gewaarschuwde politieagenten konden hem korte tijd later aanhouden. De verdachte, een bekende van de politie, zit nog vast. De politie onderzoekt of hij ook betrokken is geweest bij eerdere diefstallen vanaf daken, van bijvoorbeeld lood.