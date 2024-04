Gevangenisstraf voor betrokkenheid explosie bij woning in Vlaardingen

De verdachte en zijn mededaders hebben zich door de ontploffing ook schuldig gemaakt aan een zeer ernstige vorm van bedreiging van de bewoner en diens gezin met jonge kinderen.

Voor de bewoner was dit de zoveelste ontploffing in een reeks ontploffingen die vanaf april 2023 plaatsvonden. Dat deze herhaalde ontploffingen een enorme impact op de psychische gesteldheid van het gezin hebben, blijkt ook wel uit de slachtofferverklaring die de echtgenote van de aangever op de zitting heeft voorgelezen. De woning staat daarnaast ook midden in een woonwijk. De reeks van ontploffingen leidt ook voor omwonenden en in algemene zin in de samenleving tot onrust en gevoelens van angst en onveiligheid. De verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan deze zeer intimiderende vorm van geweld. De rechtbank weegt echter ook mee dat er geen enkel signaal is dat de verdachte betrokken was bij of wetenschap had van één van de andere aanslagen. In die zin kan het feit dat deze aanslag onderdeel uitmaakt van een reeks van aanslagen niet strafverhogend werken.

Woning

De rechtbank heeft bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf gekeken naar soortgelijke zaken. In strafverhogende zin weegt mee dat de verdachte een explosief bij een woning heeft geplaatst en niet, zoals in veel vergelijkbare zaken, bij een bedrijfspand.

De rechtbank komt uit op een lagere straf dan geëist door de officier van justitie. Van belang daarbij is dat de verdachte niet degene is geweest die het explosief heeft geplaatst, niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en zijn leven voor het overige goed op de rit heeft. Dat maakt het echter des te onbegrijpelijker waarom de verdachte deze afslag in zijn leven heeft genomen.