Radar Nieuw Milligen na 52 jaar dienst uitgezet

52 jaar deed hij dienst, de Medium Power Radar (MPR) in Nieuw Milligen. Afgelopen weekend is de zwaar verouderde radar voorgoed uitgezet.

Bewaken en beveiligen van het luchtruim

In de achterliggende 5 decennia gebruikte de luchtgevechtsleiding de radar voor het bewaken en beveiligen van het luchtruim in Zuid-Nederland. Verder deed de MPR dienst bij de begeleiding van militaire luchtoperaties en de ondersteuning van bijvoorbeeld de politie of opsporingsdiensten.

NAVO-radar

De komende maanden neemt een mobiele radar van de NAVO de taak van de MPR waar. Die NAVO-radar wordt op zijn beurt vanaf eind juli vervangen door de Groundmaster 400a van Thales Frankrijk, totdat het nieuwe radarstation in Herwijnen klaar is.

SMART L-radarstation

Dat SMART L-radarstation in Herwijnen moet er in 2026 staan. Deze moderne militaire radar houdt dan samen met het sinds 2021 operationele SMART L-radarstation in Wier het luchtruim boven Nederland in de gaten.