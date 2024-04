N620 bij Son en Breugel dicht door ongeval tussen twee personenauto’s

Omstanders te hulp geschoten

Omstanders schoten te hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het kruispunt met de Hoberglaan is volledig gestremd. De N629 tussen Son en Breugel grotendeels volledig dicht.

Gewonden

Eén persoon is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Een vrouw raakte gewond aan haar voet en is met een ambulance naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt door de politie onderzocht. Momenteel overlegt men of de VerkeersOngevallenAnyse (VOA) ter plaatse komt.