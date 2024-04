Landmacht experimenteert met drones en zelfrijdende robots

Ede

Dat gebeurde bij de innovatie-oefening Next Generation Concept Development in Ede. Daar is een speciaal kampement aangelegd om nieuwe innovaties te testen in verschillende oefensituaties.

Beveiligde verbinding met drones

De deelnemers experimenteerden bijvoorbeeld met drones die samen een communicatienetwerk vormen in de lucht. Tijdens gevechten kunnen militairen dan via een beveiligde verbinding met elkaar in contact blijven.

Zelfrijdende robots

Verder testten de aanwezigen zelfrijdende robots en elektrische voertuigen, die troepen kunnen bevoorraden. Ook oefenden technici met alternatieve manieren om energie op te wekken in kampementen.

Simulatoren

Niet alle innovaties waren bedoeld voor op het slagveld. De militairen testten ook simulatoren die gevechtssituaties met bijvoorbeeld helikopters of een extra bataljon nabootsen. Dat maakt oefeningen beter en eenvoudiger te realiseren.

Belang innovatie

Volgens Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Jan Swillens laat de oorlog in Oekraïne zien dat het noodzakelijk is operationele concepten te blijven vernieuwen.

'Mindset'

"Dat betekent innoveren op het gebied van mensen, manieren en middelen. Nederlanders hebben een ‘mindset’ die creatief en innovatief is en dat is nodig om het gevecht te winnen. De tijd tikt en in ons land groeit het besef dat de hele samenleving een rol heeft in onze bescherming”, aldus Swillens.