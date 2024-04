DSI beëindigt gijzeling in woning in Ede

In de nacht van donderdag op vrijdag 5 april heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van korte wederrechtelijke vrijheidsberoving in een woning in Ede van een 54-jarige man uit Veenendaal en een 25-jarige man uit Ede.

Slachtoffers vastgehouden in woning

'De slachtoffers werden vastgehouden in een woning aan de Opaalstraat en bedreigd met een vuurwapen. De verdachten eisten geld. Eén van de slachtoffers werd vrijgelaten en belde 112', zo meldt de politie vrijdag.

DSI ingezet bij bevrijding

'De politie heeft kort daarna met diverse diensten, waaronder DSI, een einde weten te maken aan de dreigende situatie. Bij de woning zijn twee mannen en een vrouw aangehouden. Het gaat om de bewoner van de woning, een 24-jarige vrouw uit Ede en een 39-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats', aldus de politie. Het andere slachtoffer werd in de woning aangetroffen. Hij raakte gewond en is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Vuurwapen aangetroffen in auto

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond van dit incident is. Daarvoor is onder andere een auto doorzocht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.