Groep ruziezoekers mishandelt Tilburger

Foto: fbf

Tilburg Een 47-jarige Tilburger is vrijdagavond flink gewond geraakt toen hij door een groep van zo’n 10 raddraaiers in elkaar werd geslagen. Getuigen zagen dat die groep duidelijk op zoek was naar ruzie.

Tegen 21.30 uur ziet een getuige een aantal personen in een kleine grijze auto arriveren op de Heuvelring in Tilburg. Deze auto wordt nabij het bushokje voor de Bioskoop geparkeerd. Als er even later nog een paar mannen bij hen aansluiten ontstaat er een groep van zo’n 10 a 12 personen die volgens de getuige duidelijk op zoek zijn naar ruzie. Rond 22.45 uur wordt de 47-jarige Tilburg daar slachtoffer van. Hij wordt dusdanig in elkaar geslagen dat hij in eerste instantie roerloos en bloedend op de grond blijft liggen. Na deze mishandeling splitst de groep zich. Een deel loopt richting 013 en een ander deel richting Pieter Vreedeplein. Toegesnelde EHBO’ers kunnen het slachtoffer maar moeilijk bij kennis krijgen. Hij wordt daarom al snel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij onder meer gehecht moest worden in zijn gezicht.